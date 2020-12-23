Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в восьмой раз проиграли в Единой лиге ВТБ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вновь проиграли в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче уходящего года "драконы" потерпели восьмое поражение подряд, уступив в Краснодаре местному клубу "Локомотив-Кубань" с минимальной разницей в счете 76:77 (25:17, 14:24, 20:16, 17:20). Минчане хорошо начали игру с одним из фаворитов сезона, ведя по ходу стартовой четверти с перевесом более 10 очков. Во втором периоде хозяева перехватили инициативу и выиграли первую половину с разницей в два балла. Сразу после большого перерыва гости не только догнали соперников, но и вышли вперед - 48:41. В дальнейшем команды поочередно выходили вперед, однако в самой концовке удача была на стороне краснодарской команды. В составе проигравших самым результативным стал Роберт Лоури, в активе которого 17 очков.

В предыдущем поединке "банковского" турнира минчане в упорнейшей борьбе уступили в Казани еще одному фавориту УНИКСу с разницей в шесть очков - 77:83. В стартовом матче нынешнего сезона Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна выиграли в Красноярске у баскетболистов "Енисея", а потом потерпели семь поражений подряд.

Также сегодня саратовский "Автодор" уступил на своей площадке польскому клубу "Зелена Гура" - 90:91.

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: "Локомотив-Кубань" - 19 очков (11 матчей), "Зелена Гура" - 18 (12), ЦСКА - 16 (9), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 15 (8), УНИКС - 13 (8), "Парма" (Пермь) - 13 (9). Внизу турнирной таблицы "Цмокi-Мiнск", "Енисей" и эстонский "Калев" из Таллина, одержавшие по одной виктории. Свой следующий матч "Цмокi" проведут 9 января в Минске против "Нижнего Новгорода".

До этого 5 января минчане сыграют в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях у баскетболистов французского "Шоле". Турнирное положение в предварительном квартете С после четырех игровых дней: АЕК (Афины, Греция) - 7 очков, "Цмокi-Мiнск" - 6, "Хапоэль" (Холон, Израиль) - 6, "Шоле" - 5.

По итогам группового раунда в плей-офф чемпионской Лиги выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-