Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли регулярный чемпионат Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" заняли первое место по итогам регулярного сезона чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке второго этапа действующие чемпионы страны обыграли на выезде одного из своих главных конкурентов "Гродно-93" со счетом 82:72.

Еще два фаворита также добились побед в матчах последнего тура. Могилевский "Борисфен" разгромил на своей арене "Гродно-93-ГрГУ" - 96:63, а столичный "Импульс-БГУИР" в Витебске был сильнее местного "Рубона" - 90:70.

По итогам 30 матчей регулярного сезона первое место заняли "Цмокi-Мiнск" - 56 очков, вторым с таким же показателем финишировал "Борисфен", на один балл отстали баскетболисты "Гродно-93", "Импульс-БГУИР" набрал 48 очков, в активе "Рубона" 45 баллов, у "Гродно-93-ГрГУ" 40 очков.

Первые матчи четвертьфинальных серий (до двух побед) состоятся 17 апреля: "Цмокi-Мiнск" - РГУОР (Минск), "Борисфен" - "Цмокi-Мiнск-2", "Гродно-93" - "Гродно-93-ГрГУ", "Импульс-БГУИР" - "Рубон".

В соревнованиях женских команд накануне стартовали медальные серии. В первом поединке за чемпионский титул победительницы регулярного сезона баскетболистки "Горизонта" победили "Цмокi-Мiнск" с результатом 71:66. На старте "бронзовой" серии баскетболистки гродненской "Олимпии" разгромили на своей площадке столичный клуб "БДУ-Цмокi" с результатом 85:47. Сегодня в Минске и Гродно пройдут вторые матчи серий до трех побед.-0-