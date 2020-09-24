24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в болгарском Ботевграде минчане в решающем поединке встречались с литовским клубом "Нептунас" из Клайпеды и победили со счетом 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10).

В первом квалификационном поединке чемпионской Лиги подопечные Ростислава Вергуна одержали победу над хозяином турнира болгарским "Балканом" - 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).

Выиграв квалификационный этап, минчане попали в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий "Бамберг", французский "Шоле", итальянская "Болонья", израильский "Хапоэль" из Холона, испанский "Бильбао" и турецкая "Каршияка" из Измира.-0-