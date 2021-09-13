Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" заняли второе место на турнире в Нижнем Новгороде

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" заняли второе место в первом розыгрыше Кубка Александра Хайретдинова в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке подопечные Ростислава Вергуна уступили хозяевам турнира баскетболистам "Нижнего Новгорода" со счетом 57:79 (21:22, 12:19, 11:19, 13:19). Во втором матче "драконы" переиграли московский клуб МБА с результатом 73:67 (17:22, 19:16, 22:20, 15:9). В обоих встречах самым результативным в составе минчан стал новобранец команды 28-летний американский разыгрывающий Анджело Уорнер, который в первой игре набрал 14 очков, а во второй - на балл больше. По итогам турнира он признан лучшим игроком белорусской дружины. Победителем соревнований стал "Нижний Новгород", разгромивший во второй день соперников из МБА со счетом 98:61. Самым ценным игроком турнира стал нападающий нижегородского клуба Антон Астапкович.

Для лучшего белорусского клуба эти состязания стали генеральной репетицией перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. В среду, 15 сентября, "Цмокi-Мiнск" сыграют с победителем сегодняшнего матча "Монс-Эно" (Бельгия) - "Лейден" (Нидерланды). В случае успеха они проведут решающий поединок за выход в групповой этап чемпионской Лиги. Если чемпионы Беларуси пробьются туда, то попадут в предварительную группу D, где их соперниками будут латвийский ВЭФ из Риги, греческий АЕК из Афин и венгерский "Фалко" из Сомбатхея. Если же "драконы" не смогут выйти в группу ЛЧ, то им придется перебазироваться в менее рейтинговый Кубок ФИБА.

После возвращения из Италии минчане будут готовиться к первому матчу нового сезона Единой лиги ВТБ - 23 сентября они примут на своей арене действующего чемпиона "банковского" турнира московский ЦСКА. В этом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-