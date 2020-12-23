Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завершат год матчем Единой лиги ВТБ в Краснодаре

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня девятый поединок Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем матче уходящего года "драконы" сыграют в Краснодаре с одним из фаворитов этого сезона - местным клубом "Локомотив-Кубань" (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

В предыдущем поединке "банковского" турнира минчане в упорнейшей борьбе уступили в Казани еще одному фавориту УНИКСу с разницей в шесть очков - 77:83. В стартовом матче нынешнего сезона Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна выиграли в Красноярске у баскетболистов "Енисея", а потом потерпели семь поражений подряд.

Также сегодня саратовский "Автодор" примет на своей площадке польский клуб "Зелена Гура".

Положение в лидирующей группе Единой лиги ВТБ сейчас таково: "Локомотив-Кубань" - 17 очков (10 матчей), ЦСКА (Москва) - 16 (9), "Зелена Гура" - 16 (11), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 15 (8), УНИКС - 13 (8), "Парма" (Пермь) - 13 (9). Внизу турнирной таблицы "Цмокi-Мiнск", "Енисей" и эстонский "Калев" из Таллина, одержавшие по одной виктории.-0-