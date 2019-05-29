Баскетболисты ЦСКА первыми вышли в финал Единой лиги ВТБ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА стали первыми финалистами Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем поединке полуфинальной серии действующие чемпионы "банковского" турнира с огромным трудом одолели в Санкт-Петербурге местный "Зенит" с перевесом в одно очко - 69:68. До этого в Москве "армейцы" также были сильнее своих оппонентов - 98:82 и 83:81. ЦСКА выиграл серию до трех побед с сухим счетом 3:0 и теперь в своем десятом финале Единой лиги ВТБ ожидает завершения второй полуфинальной серии, в которой "Химки" соперничают с казанским УНИКСом.

Там впереди подмосковные баскетболисты (2:1), которые сначала уступили в Казани 91:96, затем взяли реванш со счетом 103:98, а потом выиграли и на своей арене - 91:64. Сегодня команды вновь встретятся в Химках.

Победителями Единой лиги ВТБ становились только две команды: ЦСКА - 8 раз (2010, 2012-2018) и "Химки" (2011).-0-