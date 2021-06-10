Баскетболисты ЦСКА стали победителями Единой лиги ВТБ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА в 11-й раз стали победителями Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке финальной серии за чемпионский титул с казанским УНИКСом армейцы выиграли на своей площадке со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15).

В Казани в двух первых матчах серии до трех побед баскетболисты ЦСКА также были сильнее - 85:77 и 76:57.

В прошлые годы ЦСКА и УНИКС трижды встречались в решающих поединках Единой лиги ВТБ и неизменно побеждали армейцы. До этого баскетболисты ЦСКА неизменно становились победителями, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний сезон "банковского" турнира неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли последнее, 13-е, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний.-0-