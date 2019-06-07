Баскетболисты ЦСКА второй раз обыграли "Химки" в финале Единой лиги ВТБ

Во время матча. Фото ПБК ЦСКА

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА одержали вторую домашнюю победу над "Химками" в финальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие победители "банковского" турнира выиграли со счетом 103:92, а в первой встрече армейцы победили еще более уверенно - 106:85.

Следующий матч серии до трех побед состоится 10 июня в Химках.

Победителями Единой лиги ВТБ становились только нынешние финалисты: ЦСКА - 8 раз (2010, 2012-2018) и однажды "Химки" (2011).-0-