Баскетболисты ЦСКА второй раз обыграли "Химки" в финале Единой лиги ВТБ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА одержали вторую домашнюю победу над "Химками" в финальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие победители "банковского" турнира выиграли со счетом 103:92, а в первой встрече армейцы победили еще более уверенно - 106:85.
Следующий матч серии до трех побед состоится 10 июня в Химках.
Победителями Единой лиги ВТБ становились только нынешние финалисты: ЦСКА - 8 раз (2010, 2012-2018) и однажды "Химки" (2011).-0-
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