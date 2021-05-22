Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в полуфинале Единой лиги ВТБ 

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА победили питерский "Зенит" и вышли вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После обмена победами в Санкт-Петербурге сегодня в первой встрече в Москве армейцы выиграли у победителя регулярного чемпионата со счетом 96:82. В первом поединке в Санкт-Петербурге ЦСКА был сильнее - 78:73, а потом "Зенит" взял реванш с результатом 107:104 во втором овертайме. Следующая игра серии до трех побед состоится 24 мая в Москве.

Во второй полуфинальной паре

казанский УНИКС одержал две виктории в Краснодаре над местым клубом "Локомотив-Кубань" - 98:87 и 79:69. Таким образом, если завтра в Казани хозяева возьмут верх, то станут первыми финалистами этого сезона Единой лиги ВТБ.

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-