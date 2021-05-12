Баскетболисты УНИКСа победили "Зелену Гуру" в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В плей-офф Единой лиги ВТБ завершились первые матчи четвертьфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Казани баскетболисты местного УНИКСа уверенно переиграли гостей из польского клуба "Зелена Гура" - 87:60 (24:16, 22:9, 22:19, 19:16).

Ранее победитель регулярного чемпионата "Зенит" победил в Санкт-Петербурге пермскую "Парму" с перевесом в 20 очков - 86:66. Московский ЦСКА разгромил на своей арене баскетболистов "Нижнего Новгорода" - 84:59. Самым упорным получился поединок в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" одолел "Химки" с разницей в девять баллов - 89:80.

Ответные встречи серий до двух побед состоятся 13 и 14 мая.

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 проведенных играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний.-0-