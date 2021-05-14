Баскетболисты УНИКСа вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа стали третьими полуфиналистами Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором матче четвертьфинальной серии казанская команда победила в гостях польскмй клуб "Зелена Гура" со счетом 90:79 (24:25, 15:12, 27:19, 24:23). В первой встречи этих команд в Казани УНИКС выиграл с результатом 87:60.

Ранее победители регулярного чемпионата баскетболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга в четвертьфинальной серии до двух побед дважды уверенно переиграли пермскую "Парму" - 86:66 (дома) и 98:62 (в гостях). Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" встретил упорное сопротивление со стороны подмосковных "Химок", но все же одержал две виктории - 89:80 (дома) и 92:85 (в гостях).

Один из главных фаворитов московский ЦСКА в первом матче разгромил на своей арене баскетболистов "Нижнего Новгорода" - 84:59, а вот в выездном поединке неожиданно потерпел поражение с разницей в четыре очка - 72:76. Это первая виктория нижегородской команды над армейцами в плей-офф за всю историю Единой лиги ВТБ. Решающий матч за выход в полуфинал состоится 15 мая в Москве.

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 проведенных играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ была основана в 2008 году, самым титулованным клубом является ЦСКА, который десять раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-