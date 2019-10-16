Баскетболисты витебского "Рубона" продолжили победную серию в чемпионате Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередном туре чемпионата Беларуси витебский "Рубон" одержал уверенную победу над гродненским "Принеманьем-ГрГУ" со счетом 114:70 и увеличил до пяти матчей свою беспроигрышную серию, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации баскетбола.

Несмотря на итоговый счет, для достижения победы подопечным Руслана Бойдакова пришлось изрядно потрудиться. "Принеманье-ГрГУ" лидировало практически всю первую четверть, к концу второй на табло была ничья - 48:48. Однако на большее команды Андрея Василевко не хватило. Гости усилили давление и праздновали уверенную викторию. В рядах витебской команды стоит отметить Егора Потупчика, набравшего 20 очков за матч и совершившего семь перехватов.

На второе место в турнирной таблице чемпионата вышли баскетболисты "Импульса-БГУИР", победившие РЦОП-СДЮШОР со счетом 87:60. В игре "Гродно-93" и "Masita" ГОЦОР Гомельской области сильнее были хозяева паркета - 107:80.

Турнирное положение в лидирующей группе чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд таково: "Рубон" (Витебск) - 8 очков (4 игры), "Импульс-БГУИР" (Минск) - 7 (4), "Цмокi-Мiнск" (р) - 6 (4), РЦОП-СДЮШОР (Минск) - 5 (4).-0-