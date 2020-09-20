Баскетболисты "Зенита" победили "Химки" на старте нового сезона Единой лиги ВТБ

Вячеслав Зайцев из "Химок" и Антон Пушков из "Зенита". Фото ТАСС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты подмосковных "Химок" проиграли на своей площадке "Зениту" из Санкт-Петербурга в стартовом поединке нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении почти всей игры соперники шли вровень, и только в последней четверти гости смогли уйти в отрыв и победили со счетом 79:67.

В числе 13 участников нынешнего чемпионата - баскетболисты "Цмокi-Мiнск", для которых это будет уже 11-й сезон в "банковском" турнире. Свой первый поединок минчане проведут 1 октября в Красноярске против местного "Енисея". Кроме этих клубов в Единой лиге ВТБ сыграют еще шесть российских команд - ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермь), а также эстонский "Калев" (Таллинн), польская "Зелена Гура" и казахстанская "Астана" (Нур-Султан).

В регулярном сезоне команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ - московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь один раз, в 2011 году, турнир выиграли "Химки".-0-