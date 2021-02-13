Баскетболисты "Зенита" победили ЦСКА в центральном матче Единой лиги ВТБ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сегодня состоялся один из центральных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре двух фаворитов "банковского" турнира его действующие победители баскетболисты московского ЦСКА в упорной борьбе уступили на своей арене "Зениту" из Санкт-Петербурга с разницей в три очка - 71:74. Это уже 15-я виктория зенитовцев в 17 сыгранных матчах, и они по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" занимают последнее, 13 место. Подопечные Ростислава Вергуна провели 14 встреч, одержав всего две виктории при 12 поражениях. Свой следующий поединок минские "драконы" проведут 28 февраля в Саратове против местного "Автодора", который находится на девятой позиции, выиграв семь из 16 матчей.-0-