Баскетболисты "Цмок-Мiнск" проиграли АЕКу в Лиге чемпионов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели первое поражение на групповои этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах греческому АЕКу с результатом 69:95 (22:16, 17:31, 20:22, 10:26). Первую четверть минчане выиграли с перевесом в шесть очков, а потом хозяева полностью завладели инициативой и в итоге добились победы с преимуществом в 26 очков. Самым результативным в составе гостей стал Максим Салаш, набравший 16 очков. На старте соревнований подопечные Ростислава Вергуна обыграли в Минске французский "Шоле" со счетом 82:75. АЕК в первом туре победил у себя дома израильский "Маккаби" из Холона с результатом 100:96.

Вчера баскетболисты "Хапоэля" на своей арене выиграли у "Шоле" - 73:63.

После встречи в греческой столице минские "драконы" отправятся в Таллинн, где 15 ноября проведут свой четвертый матч в Единой лиге ВТБ против эстонского "Калева". На 17 ноября намечена гостевая игра чемпионской Лиги с "Хапоэлем".-0-