Баскетбольный чемпионат Беларуси стартует 26 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола утвердила календарь 29-го чемпионата страны. Мужской чемпионат Беларуси стартует 26 сентября, женский начнется 27 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре 29-го чемпионата среди мужских команд действующие обладатели золотых медалей баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа. Бронзовый призер прошлого национального первенства "Гродно-93" сыграет в Минске с командой РЦОП-СДЮШОР. Серебряный призер могилевский "Борисфен" в стартовый день соревнований не играет, а свой первый поединок нового первенства проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа. На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в А сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, в В - с седьмого по одиннадцатое. На втором этапе в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии: первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.

В женских состязаниях 27 сентября в первом туре сыграют: "Гомельские Рыси" - "Цмокi-Мiнск", "Горизонт" (Минская область) - "БДУ-Цмокi" (Минск), "Горизонт-2" - "Олимпия" (Гродно), "Виктория" (Гродно) - "ЦОР-Виктория" (Брест). Сначала команды проведут трехкруговой турнир, затем разделятся на два квартета, после чего продолжат борьбу за награды в плей-офф. Чемпион определится не позже 22 апреля.-0-