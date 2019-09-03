Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" представил обновленный логотип

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" сегодня представил обновленный логотип и новую линейку сувенирной продукции. Презентация прошла в спорткомплексе клуба "драконов", передает корреспондент БЕЛТА.

Пресс-секретарь "Цмокі-Мінск" Наталья Литвиненко отметила, что логотип выполнен в минималистическом стиле. "Его разрабатывала российская компания. У нас была идея уйти от количества цветов, но сохранить историю, поэтому дракон и мяч в обновленном логотипе остались", - рассказала пресс-секретарь.

Дизайнеры убрали оранжевый цвет, оставив белый и синий. Дракон сохранен, чтобы подчеркнуть ту агрессивную энергию, которую должны привнести баскетболисты на спортивную площадку, добавила Наталья Литвиненко.-0-

Фото БК "Цмокі-Мінск"