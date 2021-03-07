Басков: "Динамо" способно постоять за себя и своих болельщиков

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо", несмотря на статус соперничающей с "зубрами" дружины, способно постоять и за себя, и за своих болельщиков, которые достойны честной игры. Такое мнение высказал журналистам по итогам матча 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором минчане в овертайме уступили питерскому СКА, председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, сообщает БЕЛТА.

"Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что "Динамо" способно удивить, то сейчас я говорю, что "Динамо", невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры", - сказал глава федерации.

"Сейчас, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф - это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу. И так уж вышло, что даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают", - отметил Дмитрий Басков.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет 8 марта на "Минск-Арене", начало в 17.00.-0-

Минское "Динамо" установило рекорд сезона КХЛ по посещаемости Прежнее достижение равнялось 9115 человек - столько болельщиков посетили встречу регулярного чемпионата между СКА и "Динамо-Минск", которая состоялась 27 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.