Басков: не приглашать белорусские клубы в хоккейную Лигу чемпионов - недальновидное решение

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-глава Федерации хоккея Беларуси, сенатор Дмитрий Басков прокомментировал решение Совета хоккейной Лиги чемпионов не приглашать белорусские команды к участию в турнире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

По словам Дмитрия Баскова, Лига чемпионов - это турнир для "избранных европейских команд", от участия в котором давно отказались клубы из России, одного из ключевых игроков мирового хоккея.

"Решение не приглашать белорусские команды по надуманным "логистическим причинам" выглядит недальновидным, ведь эти же самые чиновники неоднократно заявляли о своем желании расширять не только географию турнира, но и количество участников. Еще более абсурдным является упоминание некой "непредсказуемой ситуации" в нашей стране. Решили и решили, мы ничего не потеряем", - добавил сенатор.

Экс-глава ФХБ подчеркнул, что белорусские любители хоккея могут наблюдать за игрой "Динамо-Минск" в КХЛ - второй по силе лиге мира. Также Дмитрий Басков предложил организовать клубный турнир для команд из чемпионатов Беларуси, Казахстана, российской Высшей хоккейной лиги и других стран, заинтересованных в развитии хоккея.-0-