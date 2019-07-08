Басков: селекция игроков в минском "Динамо" перед стартом в чемпионате КХЛ продолжается

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подбор игроков к старту нового сезона в Континентальной хоккейной лиге в минском "Динамо" продолжается. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор "зубров" Дмитрий Басков, передает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что легионерская формула (4 игрока и один вратарь) сохраняется. "Команда - это живой организм. На сегодняшний день подписали трех легионеров: нападающего Фрэнсиса Паре, защитника Стефана Эллиотта и голкипера Юнаса Энрота. Костяк команды сформирован из белорусских игроков. Сейчас много хоккеистов на просмотровых контрактах. Не торопимся завершать селекцию, несмотря на то, что бюджет сокращен, зарплатная ведомость уменьшена в два раза. Продолжаем поиск еще одного защитника и одного нападающего", - сказал Дмитрий Басков.

Генеральный директор отметил, что первоочередная задача клуба в предстоящем сезоне - позволить раскрыться молодым игрокам, которые должны получить намного больше опыта в "Динамо", чем в юниорских североамериканских лигах. "Если нам удастся это осуществить в клубе, то принесем большую пользу для белорусского хоккея", - подчеркнул он.

Дмитрий Басков, отвечая на вопрос журналистов, интересуется ли Президент Беларуси Александр Лукашенко положением дел в минском "Динамо", заметил, что глава государства знает обо всех изменениях, которые происходят в команде. "Конечно, мы обсуждаем положение дел в клубе. Александр Лукашенко внимательно следит за всеми изменениями перед стартом в новом сезоне", - добавил генеральный директор.

В ходе трансферной кампании к старту в 12-м чемпионате КХЛ минчане усилились не только легионерами, фамилии которых уже озвучены, но и ведущими белорусскими нападающими Михаилом Стефановичем, Александром Когалевым, Евгением Ковыршиным. Попробуют свои силы в КХЛ и многолетние лидеры гродненского "Немана" Сергей и Александр Малявко.-0-