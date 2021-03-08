Басков: в этот праздничный день мы не могли проиграть

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков поздравил белорусок с праздником 8 марта, отметив, что в этот день динамовцы не могли проиграть и сделали настоящий подарок своим болельщицам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал ФХРБ.

"В этот праздничный день мы не могли проиграть! Наши парни просто не могли не отблагодарить своих болельщиков и, главное, прекрасных болельщиц, за их неугасаемую веру в команду и ту колоссальную поддержку, которую команда получила в последних матчах. Пусть эта победа станет настоящим подарком не только для прекрасной половины нашей страны, но и для каждого, кто оставался с клубом в эти непростые времена", - обратился к болельщикам председатель ФХБ и Наблюдательного совета клуба Дмитрий Басков.

После напряженного двухматчевого противостояния "Динамо" и СКА на "Минск-арене" столичному клубу удалось вернуть интригу в серию 1/8 финала Кубка Гагарина, сократив отставание от питерских армейцев.

Напомним, первый матч в белорусской столице, завершившийся победой армейцев (4:3 ОТ), получил широкий общественный резонанс. В Международный женский день минчане сумели добиться победы (2:1) и продлить серию плей-офф как минимум до пяти матчей.

Следующий поединок "зубры" проведут в Санкт-Петербурге 10 марта.