Басков: возвращение на пост главного тренера "Динамо" Крэйга Вудкрофта сделает команду лучше

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый главный тренер ХК "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт готов сделать белорусскую команду лучше. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции к новому сезону генеральный директор клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовку к своему 12-му сезону в Континентальной хоккейной лиге динамовцы начнут под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта, ассистентом которого будет известный белорусский форвард Михаил Грабовский.

Руководитель "зубров" представил журналистам новый тренерский тандем минчан. "Перед сезоном общались с Михаилом Грабовским и сошлись во мнении, что возвращение на пост главного тренера "Динамо" Крэйга Вудкрофта сделает команду лучше. У североамериканского специалиста есть огромное желание, чтобы наш клуб прогрессировал. Контракт со специалистом заключен на два года. Это говорит о доверии к Крэйгу Вудкрофту, его стремлению добиваться результата", - отметил Дмитрий Басков.

Первый сбор "зубры" начнут 13 июля в Пинске, после чего отправятся на турнир в Нижний Новгород (7-11 августа). Затем они выступят в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге сыграют в Кубке Латвийских железных дорог.

Очередной сезон КХЛ стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне КХЛ "зубры" сыграли неудачно, заняв 11-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф второй раз подряд.

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