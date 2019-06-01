БАТЭ догнал футболистов "Шахтера" в чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ обыграл на выезде футболистов "Гомеля" со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба своих мяча действующие чемпионы страны забили в концовках таймов - перед самым перерывом отличился капитан борисовчан Игорь Стасевич, а незадолго до финального свистка точку поставил Эрвен Мукам. После этой виктории БАТЭ догнал лидера солигорский "Шахтер", который обыграл на своем поле могилевский клуб "Дняпро" со счетом 3:1.

Результаты других встреч 10-го тура: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:0, "Витебск" - "Динамо" (Минск) - 1:3.

В воскресенье, 2 июня брестское "Динамо" сыграет на выезде против "Слуцка". В столичном дерби "Торпедо" встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет мозырскую "Славию".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 24 очка (10 матчей), БАТЭ - 24 (10), "Динамо" (Брест) - 23 (9), "Ислочь" - 21 (10), "Динамо" (Минск) - 19 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (10). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого 4 очка, на балл больше у "Минска", 6 очков в активе "Слуцка".-0-