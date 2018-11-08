БАТЭ и "Челси" назвали составы на матч Лиги Европы в Борисове

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставники БАТЭ и "Челси" Алексей Бага и Маурицио Сарри назвали составы на матч группового раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У гостей с первых минут появится на поле "Борисов-Арены" нападающий Эден Азар, в основе лондонцев и автор хет-трика в ворота борисовчан в первом матче Рубен Лофтус-Чик.

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко, Филипович, Бага, Драгун, Глеб, Скавыш, Сигневич, Стасевич.

"Челси" Аррисабалага, Дзаппакоста, Кристенсен, Кэхилл, Эмерсон Палмери, Баркли, Джорджиньо, Лофтус-Чик, Педро, Жиру, Азар.

Матч БАТЭ - "Челси" стартует в Борисове в 20.55. Первый матч в Лондоне завершился победой англичан - 3:1.-0-

Фото Андрея Покумейко