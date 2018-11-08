БАТЭ и "Челси" определились с цветом формы на матч Лиги Европы в Борисове

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предматчевом организационном совещании матча БАТЭ и английского "Челси" были представлены комплекты формы, в которых сегодня вечером выйдут на поле "Борисов-Арены" соперники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.
Хозяева сыграют в желтых майках и трусах (вратарь - весь в красном), лондонцы - в серых майках и трусах (голкипер - полностью в салатовом).
Судейская бригада из Черногории во главе с Николой Дабановичем примерит экипировку черного цвета.
Матч БАТЭ - "Челси" начнется в "Борисов-Арене" в 20.55. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.-0-
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