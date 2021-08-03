БАТЭ и "Гомель" сыграли вничью, "Неман" победил брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги завершились матчи 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" под руководством нового наставника Сергея Гуренко победил в Молодечно футболистов "Ислочи" из Минского района с минимальным преимуществом - 1:0.
Идущий вторым борисовский БАТЭ дважды вел в счете в гостях у "Гомеля", но не удержал победу, сыграв вничью - 2:2. Гродненский "Неман" сумел победить в Бресте местное "Динамо". Жодинское "Торпедо-БелАЗ" на выезде взяло верх над "Витебском" со счетом 1:0.
Результаты остальных матчей 18-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:2, "Минск" - "Спутник" (Речица) - 3:0, "Сморгонь" - "Славия" (Мозырь) - 0:2.
Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (15 матчей), БАТЭ - 40 (18), "Рух" - 36 (18), "Динамо" (Минск) - 36 (18), "Гомель" - 32 (17), "Динамо" (Брест) - 27 (18), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 23 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (17), "Энергетик-БГУ" - 20 (17), "Ислочь" - 20 (18), "Неман" - 15 (18), "Слуцк" - 15 (18), "Славия" - 13 (17), "Сморгонь" - 8 (18), "Спутник" - 7 (18).
Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.
В следующем туре встречаются:
13 августа
"Рух" - "Ислочь".
14 августа
"Витебск" - "Славия", "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк", "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест).
15 августа
"Сморгонь" - "Шахтер", БАТЭ - "Минск", "Неман" - "Гомель".-0-