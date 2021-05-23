БАТЭ и "Ислочь" сыграют в финале Кубка Беларуси по футболу

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня состоится финальный матч 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьбу за трофей на поле гомельского стадиона "Центральный" поведут нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ и "Ислочь" из Минского района. Решающий кубковый поединок будет судить бригада брестских арбитров во главе с Сергеем Стецуриным. Встреча начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Футболисты БАТЭ - четырехкратные обладатели Кубка страны, а в финале они сыграют в десятый раз. "Ислочь" впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. В полуфинале команда Артема Радькова сумела победить по сумме двух поединков действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер" (0:1 и 2:0). БАТЭ оказался сильнее жодинского "Торпедо-БелАЗ" (4:1 и 1:1). Нынешний главный тренер борисовского клуба Виталий Жуковский начинал этот кубковый розыгрыш в качестве наставника "Ислочи", а потом перешел в БАТЭ.

Если футболистам "Ислочи" удастся выиграть Кубок, то они получат право сыграть в квалификационном раунде нового континентального турнира - Лиге конференций УЕФА. Если победит БАТЭ, то путевка туда достанется брестским динамовцам, которые финишировали четвертыми в прошлом чемпионате Беларуси.

Гомель во второй раз принимает финал Кубка Беларуси. Впервые это произошло в 2015 году, и тогда футболисты БАТЭ выиграли свой третий трофей, разгромив "Шахтер" со счетом 4:1.

В прошлом сезоне борисовская дружина в четвертый раз взяла Кубок страны, одолев в решающем поединке в Минске брестское "Динамо" со счетом 1:0 (в овертайме). По три раза Кубком владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗ".-0-