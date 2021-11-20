БАТЭ и минское "Динамо" победили, футболисты "Гомеля" и "Руха" лишились шансов на медали

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После поединков предпоследнего, 29-го тура определилась тройка призеров футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий вторым борисовский БАТЭ разгромил в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" с результатом 3:0. Голевой дубль оформил Николай Сигневич, еще один мяч забил Дмитрий Юсов. Единственный конкурент борисовчан в борьбе за серебряные медали столичное "Динамо" уверенно переиграл на своей арене гостей из гродненского "Немана" - 2:0. Оба мяча записал в свой актив Жан-Морель По, отличившийся в первой половине встречи. Таким образом, кто финиширует с серебром, а кому достанется бронза, определится 28 ноября: БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" футболистов "Витебска", а столичные динамовцы сыграют в Мозыре против местной "Славии".

Еще два претендента на призовые места не смогли добиться побед и лишились шансов на медали. "Гомель" у себя дома неожиданно не сумел одолеть "Сморгонь", которая покидает элитный дивизион, - ничья 0:0. Футболисты брестского "Руха" вообще потерпели крупное поражение, уступив в гостях "Слуцку" - 0:3.

С таким же результатом чемпион страны солигорский "Шахтер" разгромил в Бресте местное "Динамо". Два гола забил сербский форвард Джордже Иванович, еще один - его соотечественник Игорь Иванович.

В Борисове футболисты мозырской "Славии" победили минский "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2. На поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" взяли верх над "Ислочью".

Положение команд после 29 туров: "Шахтер" - 75 очков, БАТЭ - 62, "Динамо" (Минск) - 61, "Гомель" - 56, "Рух" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Витебск" - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Ислочь" - 34, "Минск" - 33, "Слуцк" - 32, "Неман" - 31, "Славия" - 31, "Энергетик-БГУ" - 30, "Сморгонь" - 18, "Спутник" - 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.

Полный расклад игр последнего, 30-го тура:

28 ноября:

БАТЭ - "Витебск".

"Славия" - "Динамо" (Минск).

"Рух" - "Динамо" (Брест).

"Шахтер" - "Гомель".

"Неман" - "Торпедо-БелАЗ".

"Сморгонь" - "Минск".

"Ислочь" - "Энергетик-БГУ".-0-