БАТЭ и минское "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и минского "Динамо" не выявили победителя в центральном поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле "Борисов-Арены" обе команды практически не угрожали воротам друг друга и зрители не увидели забитых мячей. После перерыва игра оживилась, и на 67-й минуте вышедший на замену Владислав Климович ударом из пределов штрафной площади БАТЭ открыл счет. Пропустив мяч, борисовчане пошли вперед большими силами, и на 89-й минуте Александр Филипович сравнял результат - 1:1.

С таким же счетом завершился и первый из трех сегодняшних поединков между футболистами "Минска" и столичного "Энергетика-БГУ".

Позже чемпион страны солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле со "Слуцком".

Вчера в стартовом матче 28-го тура брестский "Рух" победил у себя дома гостей из "Витебска" с результатом 2:0.

Заключительные игры состоятся завтра. Футболисты "Ислочи" в Молодечно будут соперничать с "Гомелем", "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение: "Шахтер" - 71 очко, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 30, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 28, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Лидирует в бомбардирской гонке гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей. На два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-