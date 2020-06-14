БАТЭ и "Шахтер" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью с солигорским "Шахтером" - 2:2, в последнем матче 13-го тура чемпионата Беларуси сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм поединка на поле "Борисов-Арены" лучше удался "Шахтеру", результатом чего стал гол Игоря Ивановича на 8-й минуте . Хозяева также имели возможности добиться успеха, но не смогли переиграть оборону солигорцев во главе с голкипером Александром Гутором. После перерыва борисовчане заиграли гораздо быстрее, и на исходе часа игрового времени Павел Нехайчик сравнял результат - 1:1. Еще через 17 минут хозяева вышли вперед после гола Максима Скавыша, но вскоре Дмитрий Подстрелов снова сделал счет ничейным - 2:2. БАТЭ по-прежнему лидирует, опережая "Шахтер" на два очка.

Результаты остальных матчей 13-го тура: "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Городея" - "Слуцк" - 3:0, "Неман" (Гродно) - "Смолевичи" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 0:1, "Рух" (Брест) - "Витебск" - 0:1.

Турнирное положение: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 15 (13), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (12), "Белшина" - 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича ("Шахтер").

В следующем туре встречаются:

19 июня

"Славия" - "Смолевичи", "Слуцк" - "Неман";

20 июня

"Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ, "Динамо" (Брест) - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ";

21 июня

"Белшина" - БАТЭ, "Витебск- "Минск", "Шахтер" - "Рух".-0-

Фото Сергея Шелега