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БАТЭ и "Шахтер" узнали потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы

Спорт 05.08.2019 | 17:26
Фото УЕФА
Фото УЕФА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы БАТЭ и "Шахтер" узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного заключительного раунда перед групповой стадией турнира.

Солигорские футболисты, которые на стадии, предваряющую плей-офф, в 3-м квалификационном раунде сыграют с итальянским "Торино" (8 августа в гостях, 15 августа на минском стадионе "Динамо"). В случае удачного исхода матчей с итальянским клубом, в плей-офф Лиги Европы "Шахтер" встретится с лучшей командой в противостоянии армянского "Пюника" и английского "Вулверхэмптона".

Борисовский БАТЭ сыграет в 3-м раунде квалификации с боснийским "Сараево" (8 августа и 15 августа), а в плей-офф Лиги Европы, в случае прохода в эту стадию, проведет игры с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Валлетта" (Мальта).

Первые матчи стадии плей-офф Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29 августа.-0-

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Теги
БАТЭ, Лига Европы, ФК Шахтер, футбол
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