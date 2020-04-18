БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ и жодинского "Торпедо-БелАЗа" сыграли вничью (0:0) в последнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок на поле "Борисов-Арены" получился боевым и напряженным. В первой половине у обеих команд были возможности отличиться, но мяч в ворота не попал. Реальный шанс открыть счет был у хозяев на 41-й минуте игры, но Павел Нехайчик не реализовал пенальти, пробив выше цели. После перерыва больше атаковали борисовчане, но им так и не удалось нанести точный завершающий удар.

В других сегодняшних матчах футболисты "Ислочи" переиграли гостей из мозырской "Славии" - 2:1, брестский "Рух" одолел на своем поле "Минск" со счетом 1:0, а "Витебск" у себя дома с таким же результатом взял верх над чемпионом страны брестским "Динамо".

Результаты остальных встреч этого тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1.

Положение команд после 5 туров: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - по 10 очков, "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух", БАТЭ - по 7, "Динамо" (Минск), "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший 3 гола.

В следующем туре встречаются:

24 апреля

"Смолевичи" - "Динамо" (Минск), "Неман" - "Энергетик-БГУ".

25 апреля

"Славия" - "Минск", "Городея" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Шахтер".

26 апреля

"Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БелАЗ" - "Рух", "Ислочь" - "Витебск".-0-