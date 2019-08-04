БАТЭ, минское и брестское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ, минского и брестского "Динамо" стали четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчане после неудачи в квалификации Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом" (0:2) в домашней игре 1/8 финала кубкового турнира разгромили гостей из минского "Торпедо" со счетом 1:8. Хет-трик оформил Эрвен Мукам, дубль в активе Яссе Туоминена.

Минское "Динамо" в овертайме сумело одолеть на своем поле футболистов "Гомеля" - 3:1.

С таким же результатом, но в основное время динамовцы Бреста победили на своей арене гостей из "Минска".

Ранее первым участником четвертьфинальной стадии стала "Ислочь", обыгравшая на выезде минский "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2.

Футболисты "Ислочи" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Беларуси В первом из них футболисты "Ислочи" обыграли в гостях минский "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2. У победителей голы забили Алексей Янушкевич, Момо Янсане и Дмитрий Комаровский, у проигравших отличились Виктор Диас и Дэвид Тве.

Заключительные встречи 1/8 финала состоятся сегодня: "Нафтан" (Новополоцк) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Дняпро" (Могилев) - "Слуцк", "Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Шахтер" (Солигорск). -0-