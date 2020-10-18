БАТЭ не удержал победу над "Ислочью" в матче чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по футболу борисовский БАТЭ не смог удержать победу в гостевом поединке 26-го тура с "Ислочью", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 19-й минуте первого тайма Александр Макась вывел хозяев вперед, а потом лучший бомбардир нынешнего первенства Максим Скавыш дважды подряд поразил ворота "Ислочи". Однако добиться победы борисовчанам не удалось: на 69-й минуте игры Игорь Кузьменок сравнял результат - 2:2.

В первом сегодняшнем поединке аутсайдер турнира "Смолевичи" потерпел 10-е поражение подряд, уступив на своем поле жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 1:4.

Позже состоятся поединки "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Рух" (Брест). Матч "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск) перенесн.

Результаты других встреч 26-го тура: "Слуцк" - "Минск" - 2:1, "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Максим Скавыш возглавляет бомбардирскую гонку, забив 15 мячей.-0-