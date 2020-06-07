БАТЭ не удержал победу над "Витебском" в матче чемпионата Беларуси

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ не удержал победу в гостевом матче 12-го тура чемпионата Беларуси с футболистами "Витебска", завершив встречу вничью - 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба гола борисовчане забили после ошибок голкипера хозяев Дмитрия Гущенко. На 14-й минуте встречи отличился Павел Нехайчик, а после перерыва на исходе часа игрового времени результат удвоил Станислав Драгун. Витебчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и это им удалось - на 79-й минуте Сергей Волков после ошибки вратаря БАТЭ Антона Чичкана сократил разрыв, а еще через 10 минут Александр Ксенофонтов сравнял счет - 2:2.

Также сегодня аутсайдер чемпионата бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится со столичным "Энергетиком-БГУ".

Результаты остальных встреч 12-го тура: "Смолевичи" - "Городея" - 4:1, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:1, "Ислочь" - "Рух" - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно) - 1:3, "Динамо" (Брест) - "Минск" - 6:1.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Шахтер" - 21 (11), "Динамо" (Брест) - 19 (12), "Слуцк" - 18 (12), "Неман" - 17 (11), "Ислочь" - 16 (12), "Славия" - 15 (12), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Минск" - 13 (10), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (11).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-