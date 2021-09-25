БАТЭ не удержал победу в гостях у футболистов "Руха"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ не удержал победу в гостевом поединке 24-го тура с футболистами брестского "Руха", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В концовке первого тайма Яков Филипович и Валерий Громыко дважды поразили ворота брестчан. После перерыва, на исходе часа игрового времени, вышедший на замену Элис Бакай, отыграл один мяч, отлично исполнив штрафной удар. На 78-й минуте гости получили реальный шанс забить третий мяч, но удар Николая Сигневича с 11-метровой отметки отразил голкипер "Руха" Павел Павлюченко. А через три минуты полузащитник хозяев Артем Концевой установил окончательный счет встречи двух претендентов на медали - 2:2.

Завтра лидер турнира солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом". Также в воскресенье "Сморгонь" у себя дома попытается отобрать очки у минского "Динамо", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" встретится с "Витебском".

Результаты других игр 24-го тура: "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 0:0, "Минск" - "Слуцк" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (21 матч), БАТЭ - 52 (24), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Рух" - 48 (24), "Гомель" - 45 (23), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (24), "Ислочь" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 27 (23), "Неман" - 27 (23), "Минск" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (23), "Слуцк" - 22 (24), "Славия" - 21 (23), "Сморгонь" - 13 (23), "Спутник" - 7 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо ("Шахтер"), забивший 16 мячей.-0-