БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ обыграли норвежский "Русенборг" со счетом 2:1 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент БЕЛТА.

В игре, завершившейся на "Борисов-Арене", белорусский клуб эффективнее использовал свои возможности. Счет во встрече был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти. Капитан борисовчан продолжал оставаться наиболее заметным игроком на поле и создал для партнеров еще несколько перспективных моментов для взятия ворот. Многое изменилось на 25-й минуте, когда норвежцам удался розыгрыш углового, после которого точный удар нанес Андрес Конрадсен - 1:1.

После перерыва футболисты БАТЭ продолжили остро атаковать, и на 52-й минуте Максим Скавыш после передачи Игоря Стасевича ударом в одно касание вывел БАТЭ вперед - 2:1. Этот счет в матче не изменился до финального свистка.

Норвежский "Русенборг" является 11-кратным участником групповой стадии Лиги чемпионов. Наиболее значимых успехов в самом престижном клубном турнире соперник БАТЭ добивался в середине и конце 90-х.

Ответный поединок футболистов БАТЭ с норвежским чемпионом состоится 31 июля в Тронхейме.

В случае победы по сумме двух встреч над "Русенборгом" футболисты БАТЭ в третьем раунде сыграют с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).

Неудачник противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии перейдет во второй по рангу континентальный турнир - Лигу Европы - и в 3-м круге квалификации сыграет с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины.-0-

Фото Андрея Покумейко