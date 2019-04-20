БАТЭ одержал волевую победу над "Славией" в 4-м туре чемпионата Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали волевую победу над мозырской "Славией" в матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру в Мозыре действующие чемпионы страны начали неудачно. Уже на 3-й минуте в их ворота был назначен пенальти, который реализовал украинский полузащитник "Славии" Максим Слюсар. До перерыва игроки обеих команд имели возможности отличиться, но мяч в сетку не попал. Зато в начале второго тайма зрители увидели сразу два гола. На 54-й минуте Станислав Драгун сравнял счет, а еще через 4 минуты вышедший на замену Максим Скавыш принес борисовчанам викторию - 2:1.

Позже завершится минское дерби между "Торпедо" и "Динамо", а футболисты "Городеи" примут на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты встреч, состоявшихся 19 апреля: "Минск" - "Дняпро" (Могилев) - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 1:0.

Завершится 4-й тур тремя воскресными встречами: "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 9 очков (3 матча), "Динамо" (Брест) - 9 (3), БАТЭ - 9 (4), "Динамо" (Минск) - 7 (3).-0-