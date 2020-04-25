БАТЭ одолел футболистов "Городеи" в 6-м туре чемпионата Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одолели "Городею" со счетом 2:0 в выездном матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей встречи борисовчане владели инициативой, вынудив соперников играть от обороны. Долгое время хозяева сдерживали натиск гостей, но на 73-й минуте игры вышедший на замену Станислав Драгун все же вывел БАТЭ вперед. Городейцы бросились отыгрываться, создали несколько опасных моментов, но сравнять счет не сумели. А на 3-й компенсированной минуте второго тайма форвард борисовчан Антон Сарока, ранее выступавший в "Городее", забил второй мяч - 2:0.

Также сегодня футболисты "Минска" с результатом 3:1 переиграли в Мозыре местную "Славию". В последнем субботнем поединке чемпион страны брестское "Динамо" сыграет на своей арене с бронзовым призером солигорским "Шахтером".

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: "Слуцк" - "Белшина", "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Витебск".

Стартовые матчи этого тура прошли 24 апреля. Футболисты минского "Динамо" на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли "Смолевичи" со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки. В Гродно местный "Неман" разгромил гостей из минского "Энергетика-БГУ" - 3:0.

Положение команд: "Слуцк", "Витебск", "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - по 10 очков, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Неман" - 8, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух" - по 7, "Шахтер" - 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0