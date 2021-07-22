БАТЭ победил батумское "Динамо" в квалификации Лиги конференций

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы сегодня проводят первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ обыграли в Батуми местное "Динамо" с минимальным перевесом - 1:0. Победный мяч на 83-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Ответный поединок состоится 29 июля на поле "Борисов-Арены". В третьем раунде победитель этой пары сыграет с лучшей командой пары "Петрокуб" (Молдова) - "Сивасспор" (Турция). Сегодня в Кишиневе турки выиграли 1:0.

Обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в столице Дании встречались с "Копенгагеном" и проиграли с крупным счетом 1:4. Ответный матч пройдет 29 июля в российской Казани. В случае успеха по сумме двух встреч подопечные Юрия Пунтуса будут соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия). Сегодня в Пловдиве болгары победили 1:0.

Брестское "Динамо" в Пльзени потерпело поражение от чешской "Виктории" - 1:2. Ответная встреча состоится 29 июля в Ереване. Победитель сыграет в третьем раунде с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу - 5:0.

Позже чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в венгерском Мишкольце встретится с люксембургским клубом "Фола". В случае успеха команда Романа Григорчука сойдется с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда.-0-