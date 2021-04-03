БАТЭ победил футболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали волевую победу над "Гомелем" со счетом 3:2 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовчане начали игру с позиции силы, много атаковали, но открыть счет не смогли. Гости постепенно освоились, и на 31-й минуте в одной из контратак Артем Васьков нанес разящий удар. Пропустив мяч, хозяева прибавили в движении, и через 9 минут их капитан Яков Филипович сравнял счет - 1:1. Почти сразу после перерыва борисовчане вышли вперед на два мяча благодаря голевому дублю Шахбоза Умарова, который отличился на 52-й и 53-й минутах. Гомельчане не сдавались, и на 89-й минуте Андрей Соловей сократил разрыв до минимума, но большего им добиться не удалось.

Также сегодня в центральном матче 3-го тура чемпион страны солигорский "Шахтер" примет на своем поле футболистов "Ислочи". Оба соперника имеют в своем активе по 6 очков из 6 возможных. В Жодино "Торпедо-БелАЗ" встретится с "Витебском", а в Гомеле речицкий "Спутник" будет соперничать с "Минском".

Вчера футболисты брестского "Динамо" обыграли в гостях гродненский "Неман" с минимальным преимуществом - 1:0. Победный гол на 79-й минуте встречи забил Александр Шестюк.

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Сморгонь", "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Минск) - "Слуцк".

Турнирную таблицу возглавляют брестское "Динамо" и БАТЭ, у которых 7 очков, на балл меньше у "Ислочи" и "Шахтера". Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" потерпели по два поражения.-0-