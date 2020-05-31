БАТЭ победил футболистов "Ислочи" в матче чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ победили "Ислочь" со счетом 1:0 в очередном поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи на поле "Борисов-Арены" гости имели небольшое преимущество, а затем инициативой завладели хозяева. На 39-й минуте борисовчане получили право на пенальти, который реализовал Неманья Милич. Во втором тайме результат не изменился.

Позже в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".

Результаты других поединков: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь) - 2:3, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск" - 3:3.

Турнирное положение: БАТЭ - 25 очков, "Энергетик-БГУ" - 22 очка, "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - по 21, "Слуцк" - 17, "Ислочь", "Славия" - по 15, "Рух", "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея" - 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 7 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега