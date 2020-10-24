БАТЭ победил футболистов "Витебска" в чемпионате Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ обыграли "Витебск" с результатом 3:1 в матче 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле "Борисов-Арены" прошла с преимуществом хозяев, но только в самом конце первой половины игры лучшему бомбардиру нынешнего первенства Максиму Скавышу удалось открыть счет. После перерыва гости активизировались, но сравнять результат не смогли. А на 63-й минуте встречи Максим Скавыш вновь поразил ворота Дмитрия Гвущенко, забив свой 17-й гол в нынешнем первенстве. Витебчане не сдались и через 5 минут Даниил Чалов отквитал один мяч. Борисовчане не остались в долгу и на 83-й минуте Неманья Милич поставил последнюю точку в этой игре.

В первом сегодняшнем поединке футболисты "Городеи" разгромили у себя дома "Смолевичи" со счетом 4:0. После этого поражения "Смолевичи" потеряли все шансы сохранить за собой место в высшей лиги чемпионата страны.

Также сегодня минское "Динамо" принимает на своем стадионе бобруйскую "Белшину".

В воскресенье, 25 октября, идущий вторым гродненский "Неман", встретится на своем поле с мозырской "Славией". Солигорский "Шахтер", занимающий третье место, сыграет в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ". В Бресте местный "Рух" встретится с "Ислочью" из Минского района. Еще два матча пройдут 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (2ш), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 28 (24), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (27).-0-