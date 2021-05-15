БАТЭ победил "Рух" в матче футбольного чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ, дважды уступая по ходу встречи, переиграли брестский "Рух" в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в этом сезоне подопечные Виталия Жуковского играли на поле "Борисов-Арены" и сразу пошли вперед большими силами. Они много атаковали, но успеха не добились. Брестчане умело оборонялиси и проводили острые контрвылазки, одна из которых завершилась точным ударом Евгения Шевченко на 19-й минуте игры. Через 6 минут Павел Нехайчик восстановил паритет, но тут же Денис Гречихо эффектным дальним ударом вновь вывел гостей вперед. Во втором тайме игра шла по тому же сценарию - хозяева атаковали, гости защищались. На 72-й минуте встречи настойчивость борисовчан была вознаграждена и их капитан Станислав Драгун сравнял счет. На этом хозяева не остановились и через 10 минут вышедший на замену Виллюм Виллюмссон забил победный гол - 3:2.

Также сегодня лидеры первенства футболисты солигорского "Шахтера" одержали свою девятую викторию кряду, одолев в Гродно местный "Неман" - 2:1. Футболисты "Витебска" переиграли у себя дома столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2. Жодинские торпедовцы на своей арене сыграли вничью с "Ислочью" - 3:3.

Завтра состоятся два заключительных поединка этого тура. Футболисты "Слуцка" сыграют на своем поле с "Минском", а в Бресте местное "Динамо" примет гостей из "Гомеля".

Результаты остальных игр 9-го тура: "Динамо" (Минск) - "Сморгонь" - 2:0, "Спутник" (Речица) - "Славия" (Мозырь) - 0:2.

Положение команд: "Шахтер" - 27 очков (9 матчей), "Динамо" (Минск) - 20 (9), БАТЭ - 20 (9), "Гомель" - 15 (8), "Рух" - 15 (9), "Динамо" (Брест) - 14 (8), "Ислочь" - 13 (9), "Торпедо-БелАЗ" - 12 (9), "Витебск" - 12 (9), "Минск" - 9 (8), "Славия" - 8 (9), "Неман" - 6 (9), "Слуцк" - 6 (8), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (9), "Спутник" - 3 (9).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-