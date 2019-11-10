БАТЭ победил "Витебск" и сохранил шансы догнать брестское "Динамо"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях "Витебск" (2:1) и сохранили шансы догнать брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с витебчанами 15-кратные чемпионы страны открыли счет на исходе часа игрового времени, когда эффектный гол забил Максим Скавыш. Через 5 минут защитник хозяев Николай Золотов, воспользовавшись ошибками обороны БАТЭ, сравнял результат. Борисовчане продолжали атаковать, и на 79-й минуте игры Станислав Драгун забил победный гол - 2:1.

Лидеры первенства футболисты брестского "Динамо" сыграли вничью в гостях у "Ислочи" - 1:1.

Результаты остальных встреч 28-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 5:1, "Слуцк" - "Городея" - 0:0, "Гомель" - "Минск" - 1:0, "Динамо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1.

Положение в группе лидеров после 28 туров: "Динамо" (Брест) - 69 очков, БАТЭ - 64, "Шахтер" - 62, "Динамо" (Минск) - 50, "Ислочь" - 46, "Торпедо-БелАЗ" - 45. Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", которое досрочно выбыло из чемпионата, а также "Гомель" (23 очка), "Дняпро" (27), "Слуцк" (28) и "Энергетик-БГУ" (29).

Бомбардирскую гонку возглавляет Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ"), на лицевом счету которого 17 забитых мячей.

Матчи 29-го тура состоятся 24 ноября. В этот день брестские динамовцы примут на своем поле гостей из "Витебска", и в случае победы завоюют свой первый титул чемпионов Беларуси. Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с минским "Динамо".-0-