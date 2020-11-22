БАТЭ примет "Белшину" в 29-м туре футбольного чемпионата Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся поединки 29-го, предпоследнего тура. Все матчи начнутся одновременно - в 14.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" одного из аутсайдеров турнира бобруйскую "Белшину". В этой игре в составе хозяев из-за дисквалификации не будет их лидеров Игоря Стасевича и Станислава Драгуна. Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у брестского "Руха".

Еще два претендента на медали сыграют на своих аренах. В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" сразятся с "Ислочью", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать со "Слуцком". Действующий чемпион страны брестское "Динамо" встретится с "Городеей" на ее поле. Минское "Динамо" будет играть в Молодечно со столичным "Энергетиком-БГУ". Футболисты "Смолевичей", которые уже потеряли шансы остаться в элитном дивизионе, примут у себя дома мозырскую "Славию". На поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" встретятся с "Витебском".

Перед двумя заключительными турами 30-го чемпионата Беларуси положение команд таково: БАТЭ (Борисов) - 54 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 53, "Неман" (Гродно) - 50, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 50, "Динамо" (Брест) - 48, "Динамо" (Минск) - 48, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 37, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше у нападающего "Шахтера" Джасурбека Яхшибоева.-0-