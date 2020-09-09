БАТЭ примет брестское "Динамо" в 1/8 финала розыгрыша кубка Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня прошла жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель трофея борисовский БАТЭ в поединке за путевку в четвертьфинал примет чемпионов страны футболистов брестского "Динамо". Эта встреча станет повторением финала прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одолели брестчан в дополнительное время со счетом 1:0.

Остальные пары: "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Минск", "Городея" - "Арсенал" (Дзержинск), "Спутник" (Речица) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск".

Соперник мозырской "Славии" определится после заключительного матча 1/16 финала, в котором "Слоним" 30 сентября примет на своем поле гродненский "Неман".

Матчи 1/8 финала Кубка Беларуси сезона 2020/2021 состоятся со 2-го по 4-е октября 2020 года. Точные даты и время поединков определятся позднее.-0-