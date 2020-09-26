БАТЭ примет брестское "Динамо" в центральном матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые матчи 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на поле "Борисов-Арены" между лидером турнира местным БАТЭ и действующими чемпионами страны футболистами брестского "Динамо" (начало в 20.00). Оба соперника успешно проводят последние матчи национального первенства - борисовчане одержали четыре виктории кряду, брестчане - две. Правда, в континентальных турнирах свои последние встречи они проиграли. БАТЭ уступил в Софии во втором квалификационном раунде Лиги Европы болгарскому ЦСКА (0:2), а динамовцы в третьем круге квалификации проиграли в Тель-Авиве израильскому "Маккаби" (0:1). В первом круге нынешнего чемпионата Беларуси борисовская дружина обыграла брестчан на их поле со счетом 3:1. Кроме того, они встречались в решающем поединке Кубка Беларуси, и тогда успех также был на стороне БАТЭ - 1:0.

В Жодино встретятся еще два претендента на попадание в призовую тройку - "Торпедо-БелАЗ" и гродненский "Неман" (начало в 18.00). В двух предыдущих турах эти команды добились побед, а в игре первого круга в Гродно футболисты "Немана" выиграли с результатом 3:1.

Матчи в Борисове и Жодино телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

В первом сегодняшнем поединке столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно футболистов "Ислочи" (начало в 14.00), а затем "Городея" сыграет на своем поле с мозырской "Славией".

Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: "Белшина" (Бобруйск) - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Слуцк". В заключительном поединке 25-го тура футболисты "Минска" 28 сентября примут аутсайдера турнира "Смолевичи".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (24 матча), "Шахтер" - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Ислочь" - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" - 27 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-