БАТЭ примет "Шахтер" в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершится программа 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке дня лидеры первенства футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер", который идет вторым. В прошлом туре борисовчане сыграли вничью в гостях у "Витебска" (2:2), солигорская команда у себя дома победила минский "Энергетик-БГУ" (1:0).

Также сегодня брестский "Рух" на своем поле сыграет с "Витебском", а в Минске "Энергетик-БГУ" встретится с аутсайдером турнира бобруйской "Белшиной".

Результаты остальных матчей 13-го тура: "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Городея" - "Слуцк" - 3:0, "Неман" (Гродно) - "Смолевичи" - 2:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Славия" - 1:0.

Во время матча "Динамо-Минск" - "Славия"

Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (12), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Неман" - 20 (12), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (13), "Славия" - 15 (13), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (12), "Белшина" - 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича ("Шахтер").-0-

Фото Сергея Шелега