БАТЭ примет "Слуцк" в матче футбольного чемпионата Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки 9-го тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным матчем сегодняшнего дня станет игра на поле "Борисов-Арены" между местным БАТЭ и "Слуцком" (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Победитель этой встречи выйдет на первое место в турнирной таблице. В прошлом туре борисовчане переиграли "Смолевичи" (5:3), а слуцкие футболисты уступили минскому "Энергетику-БГУ" (1:2).

Сегодня "Энергетик-БГУ" в Молодечно сыграет с брестскими динамовцами (начало в 15.00), а в Солигорске местный "Шахтер" встретится с мозырской "Славией" (начало в 17.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

В первой игре 9-го тура футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили на своем поле гостей из "Городеи" со счетом 3:1, что позволило им подняться на первое место.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ" - 18 очков, БАТЭ, "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Ислочь" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух", "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-